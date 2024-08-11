«Этот парень не от мира сего». Леброн Джеймс – о Кевине Дюранте

Лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игру партнёра по сборной Кевина Дюранта.

«Кевин Дюрант один из величайших баскетболистов всех времён. Он один из лучших баскетболистов, которых мы когда-либо видели в баскетболе. Независимо от вашего мнения о нем и от того, нравится ли он вам, вы можете просто посмотреть на баскетбол и сказать: «Хорошо, баскетболист с таким талантом? Этот парень не от мира сего», — приводит слова Леброна Basket news.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

Чейз Бадингер встретился с Леброном и Дюрантом на ОИ в Париже