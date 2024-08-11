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«Этот парень не от мира сего». Леброн Джеймс – о Кевине Дюранте

«Этот парень не от мира сего». Леброн Джеймс – о Кевине Дюранте
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Лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игру партнёра по сборной Кевина Дюранта.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Кевин Дюрант один из величайших баскетболистов всех времён. Он один из лучших баскетболистов, которых мы когда-либо видели в баскетболе. Независимо от вашего мнения о нем и от того, нравится ли он вам, вы можете просто посмотреть на баскетбол и сказать: «Хорошо, баскетболист с таким талантом? Этот парень не от мира сего», — приводит слова Леброна Basket news.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

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