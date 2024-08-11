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Кевин Дюрант отреагировал на установленный рекорд на Олимпиаде Париже

Кевин Дюрант отреагировал на установленный рекорд на Олимпиаде Париже
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Лидер «Финикс Санз» и член национальной команды США по баскетболу Кевин Дюрант отреагировал на своё достижение на Олимпийских играх в Париже. Ранее сообщалось, что Дюрант стал первым в истории атлетом-мужчиной, который выиграл четыре золотые медали в командном виде спорта на Олимпийских играх. Кевин завоевал олимпийское золото на Играх в Лондоне (2012), в Рио-де-Жанейро (2016), в Токио (2020) и теперь – в Париже (2024).

«Рекорды должны быть побиты. Моей целью всегда было представлять свою страну, свой штат, свою улицу, свою фамилию. И помогать двигать игру вперед. С тех пор, как в сборной, я это делаю», — приводит слова Дюранта Basket news.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

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