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«Самый сумасшедший и странный турнир». Форвард сборной Франции – об Олимпиаде в Париже

«Самый сумасшедший и странный турнир». Форвард сборной Франции – об Олимпиаде в Париже
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Лёгкий форвард сборной Франции Николя Батюм подвёл итоги выступления на Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Это был странный турнир для нас. Так что это было потрясающе. Я играю за эту команду уже 15 лет, и это самый сумасшедший, самый странный турнир, в котором я когда-либо играл с этой командой. Мы можем немного пожалеть. Мы можем гордиться собой. Это смесь эмоций, но на пьедестале с медалью на шее мы можем гордиться этим. Мы получили медаль, и это было сумасшедшее путешествие для нас и сумасшедшие пару недель», — приводит слова Батюма Basket news.

В финале Олимпиады в Париже сборная Франции проиграла национальной команде США. Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

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