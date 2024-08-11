«Самый сумасшедший и странный турнир». Форвард сборной Франции – об Олимпиаде в Париже

Лёгкий форвард сборной Франции Николя Батюм подвёл итоги выступления на Олимпийских играх в Париже.

«Это был странный турнир для нас. Так что это было потрясающе. Я играю за эту команду уже 15 лет, и это самый сумасшедший, самый странный турнир, в котором я когда-либо играл с этой командой. Мы можем немного пожалеть. Мы можем гордиться собой. Это смесь эмоций, но на пьедестале с медалью на шее мы можем гордиться этим. Мы получили медаль, и это было сумасшедшее путешествие для нас и сумасшедшие пару недель», — приводит слова Батюма Basket news.

В финале Олимпиады в Париже сборная Франции проиграла национальной команде США. Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Французский баскетболист Вембаньяма на показе Louis Vuitton