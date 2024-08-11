Сборная Франции по баскетболу повторила антирекорд Югославии 1996 года на Олимпиаде

Сборная Франция по баскетболу реализовала всего 59 процентов штрафных бросков, что является самым низким показателем с линии штрафных бросков в финале с тех пор, как сборная Югославии также реализовала 59 процентов штрафных бросков в 1996 году на Олимпиаде в Атланте, сообщает официальный сайт Международной ассоциации баскетбола.

В финале Олимпиады в Париже сборная Франции проиграла национальной команде США. Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

Национальная команда США выиграла пятую подряд золотую медаль на Олимпийских играх.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

Французский баскетболист Вембаньяма на показе Louis Vuitton