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Стефен Карри прокомментировал выигрыш золотой медали Олимпиады-2024 в составе сборной США

Стефен Карри прокомментировал выигрыш золотой медали Олимпиады-2024 в составе сборной США
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36-летний разыгрывающий защитник клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже Стефен Карри прокомментировал победу американцев на олимпийском баскетбольном турнире среди мужчин.

«Это что-то особенное. Когда мы выиграли наш последний чемпионат, я знал, что это будет на горизонте — следующая цель, которая будет вдохновлять меня… Для меня получить золотую медаль — безумие. И я благодарю бога за эту возможность», — приводит слова Карри NBC Olympics.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В финале Олимпиады-2024 сборная Соединённых Штатов Америки победила хозяев турнира сборную Франции со счётом 98:87. Стефен Карри по ходу финального матча провёл на площадке 29 минут и 37 секунд, записав на свой счёт 24 очка, один подбор, пять результативных передач и два перехвата.

Баскетбол (м), Олимпиада-2024, календарь
Баскетбол (м), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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