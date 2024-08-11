Стефен Карри прокомментировал выигрыш золотой медали Олимпиады-2024 в составе сборной США

36-летний разыгрывающий защитник клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже Стефен Карри прокомментировал победу американцев на олимпийском баскетбольном турнире среди мужчин.

«Это что-то особенное. Когда мы выиграли наш последний чемпионат, я знал, что это будет на горизонте — следующая цель, которая будет вдохновлять меня… Для меня получить золотую медаль — безумие. И я благодарю бога за эту возможность», — приводит слова Карри NBC Olympics.

В финале Олимпиады-2024 сборная Соединённых Штатов Америки победила хозяев турнира сборную Франции со счётом 98:87. Стефен Карри по ходу финального матча провёл на площадке 29 минут и 37 секунд, записав на свой счёт 24 очка, один подбор, пять результативных передач и два перехвата.