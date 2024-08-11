Стефен Карри повторил титульное достижение Робинсона, Шакила и Дюранта, выиграв ОИ-2024

В ночь с 10 на 11 августа мужская сборная США по баскетболу выиграла золотые медали летних Олимпийских игр — 2024 в Париже. В финале американцы победили сборную Франции со счётом 98:87.

36-летний разыгрывающий защитник клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри завоевал звание олимпийского чемпиона. Тем самым Карри стал четвёртым баскетболистом в мире, который в течение своей карьеры выиграл Олимпиаду, чемпионат мира, титул чемпиона НБА и звание MVP НБА. Ранее такую комбинацию титулов смогли собрать только Дэвид Робинсон, Шакил О'Нил и Кевин Дюрант.

По ходу финального матча ОИ-2024 Стефен Карри провёл на площадке 29 минут и 37 секунд, записав на свой счёт 24 очка, один подбор, пять результативных передач и два перехвата.