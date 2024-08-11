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Франция — США, баскетбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало финального матча, где смотреть

Франция — США, баскетбол, женщины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш женского баскетбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в баскетболе среди женщин.

В финальном матче ОИ-2024 встретятся национальные команды Франции и США, его начало назначено на 16:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее в финале мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024 в Париже также встретились национальные команды Франции и США. Победу со счётом 98:77 одержала сборная Соединённых Штатов Америки.

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Баскетбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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