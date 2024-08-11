Франция — США, баскетбол, женщины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш женского баскетбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в баскетболе среди женщин.

В финальном матче ОИ-2024 встретятся национальные команды Франции и США, его начало назначено на 16:30 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее в финале мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024 в Париже также встретились национальные команды Франции и США. Победу со счётом 98:77 одержала сборная Соединённых Штатов Америки.