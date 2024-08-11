Леброн Джеймс — о будущей конкуренции: много команд, которые будут становиться всё лучше

Лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился прогнозами на будущую борьбу в международных соревнованиях среди команд по баскетболу.

«Баскетбол — мировая игра. Во всём мире его любят. Так много команд, которые будут становиться всё лучше и лучше. Германия выиграла чемпионат мира в прошлом году. Так что мир — это мир баскетбола. Все любят эту игру. Мы просто надеемся, что продолжим вдохновлять людей по всему миру», — приводит слова Джеймса Eurohoops.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Также он стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх (44).