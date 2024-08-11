Стефен Карри показал эмоции американских баскетболистов перед награждением на Олимпиаде

36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, Стефен Карри в социальных сетях выложил видео, на котором с игроками сборной США празднует золото Олимпийских игр — 2024 перед церемонией награждения.

Карри и игроки США празднуют перед награждением на Олимпиаде:

В финальном матче баскетбольного турнира сборная США обыграла национальную команду Франции. Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.

В полуфинальной встрече с сербами Карри набрал 36 очков и забросил девять из-за дуги. Всего на счету Карри в составе сборной США 29 встреч, в которых его команда одержала все 29 побед.

За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.