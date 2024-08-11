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Стефен Карри показал эмоции американских баскетболистов перед награждением на Олимпиаде

Стефен Карри показал эмоции американских баскетболистов перед награждением на Олимпиаде
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36-летний американский баскетболист, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, Стефен Карри в социальных сетях выложил видео, на котором с игроками сборной США празднует золото Олимпийских игр — 2024 перед церемонией награждения.

Карри и игроки США празднуют перед награждением на Олимпиаде:

В финальном матче баскетбольного турнира сборная США обыграла национальную команду Франции. Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.

В полуфинальной встрече с сербами Карри набрал 36 очков и забросил девять из-за дуги. Всего на счету Карри в составе сборной США 29 встреч, в которых его команда одержала все 29 побед.

За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.

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Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон
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