В ЦСКА поздравили Аврамовича со званием лучшего защитника на ОИ-2024 по баскетболу

Пресс-служба московского ЦСКА поздравила своего новичка Алексу Аврамовича, который был признан лучшим защитником на летних Олимпийских играх по баскетболу. «Алекса Аврамович — лучший обороняющийся игрок Олимпийских игр — 2024 в Париже! Поздравляем новичка нашей команды!» — говорится в сообщении ЦСКА.

Вчера, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Аврамович набрал в матче 13 очков, сделал пять подборов, четыре передачи и три перехвата.

Напомним, в июле Аврамович перешёл из «Партизана» в ЦСКА, подписав с клубом двухлетний контракт. В минувшем сезоне Евролиги Алекса Аврамович в среднем за игру набирал 10,8 очка, делал 1,8 подбора, а также отдавал 1,8 передачи. За «Партизан» Алекса выступал с 2021 года. До этого он играл за испанские «Эстудиантес» и «Уникаху».