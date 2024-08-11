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Стефен Карри набрал суммарно 60 очков в двух последних играх Олимпиады

Стефен Карри набрал суммарно 60 очков в двух последних играх Олимпиады
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36-летний американский двукратный чемпион мира по баскетболу и победитель Олимпийских игр — 2024 Стефен Карри, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», в двух последних матчах Олимпиады набрал 60 очков и реализовал 17 трёхочковых.

В матче со сборной Сербии в полуфинале Олимпийских игр Карри набрал 36 очков, реализовав девять трёхочковых попаданий. Такая результативность Карри позволила сборной США пройти в финал.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
08 августа 2024, четверг. 22:00 МСК
США
Окончен
95 : 91
Сербия
США: Карри - 36, Эмбиид - 19, Джеймс - 16, Дюрант - 9, Букер - 6, Дэвис - 4, Холидэй - 3, Эдвардс - 2, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Адебайо
Сербия: Богданович - 20, Йокич - 17, Аврамович - 15, Петрушев - 9, Добрич - 9, Гудурич - 9, Мицич - 8, Милутинов - 4, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац

В финальном матче с командой Франции у Стефена 24 очка, восемь из которых он набрал из-за дуги, совершив в последние минуты четвёртой четверти четыре решающих попадания из-за дуги. В последних двух играх у Карри 90% показателя true shooting.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

Истинный процент бросков (True Shooting) — это процент бросков с поправкой на трёхочковые и штрафные броски, который измеряет эффективность игрока при броске. Истинный процент бросков равен половине набранных очков, разделённой на сумму попыток бросков с игры и 0,475 попытки штрафных бросков.

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