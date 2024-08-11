Стефен Карри набрал суммарно 60 очков в двух последних играх Олимпиады

36-летний американский двукратный чемпион мира по баскетболу и победитель Олимпийских игр — 2024 Стефен Карри, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз», в двух последних матчах Олимпиады набрал 60 очков и реализовал 17 трёхочковых.

В матче со сборной Сербии в полуфинале Олимпийских игр Карри набрал 36 очков, реализовав девять трёхочковых попаданий. Такая результативность Карри позволила сборной США пройти в финал.

В финальном матче с командой Франции у Стефена 24 очка, восемь из которых он набрал из-за дуги, совершив в последние минуты четвёртой четверти четыре решающих попадания из-за дуги. В последних двух играх у Карри 90% показателя true shooting.

Истинный процент бросков (True Shooting) — это процент бросков с поправкой на трёхочковые и штрафные броски, который измеряет эффективность игрока при броске. Истинный процент бросков равен половине набранных очков, разделённой на сумму попыток бросков с игры и 0,475 попытки штрафных бросков.