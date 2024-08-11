Дуэйн Уэйд — о Леброне Джеймсе: нам не может наскучить его величие

42-летний легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и клуба «Майами Хит» Дуэйн Уэйд прокомментировал выступление звезды лиги Леброна Джеймса на Олимпийских играх — 2024.

«Леброн умеет делать всё на паркете. Он может забить 30 очков, может сделать 15 подборов, может делать всё. Я думаю, что самое важное в Леброне — это его постоянное желание быть великим, работа, которую он вкладывает в себя и в окружающих. Это происходит каждый день. Он всегда впереди… по своему характеру он лидер.

Мы должны радоваться возможности увидеть, как Джеймс творит историю на олимпийской сцене в 39 лет, возможно, это его последняя Олимпиада, и мы все просто увидели, как он выходит и живёт в этот момент. Он сделал одну из лучших карьер среди всех видов спорта среди всех людей, которых мы когда-либо видели. И в данный момент он продолжает делать это снова и снова, нам не может наскучить его величие», — приводит слова Уэйда издание Sports Illustrated.

Уэйд вместе с Леброном является бронзовым финалистом Олимпийских игр в Греции в 2004 году и обладателем золотой медали на Олимпиаде-2008 в Пекине. Джеймс также становился чемпионом Игр в 2012 году в Лондоне и в Париже в 2024-м.