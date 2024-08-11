Леброн Джеймс выбрал прозвище для сборной США по итогам Олимпиады-2024

39-летний звёздный американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», после награждения на Олимпийских играх — 2024 ответил на вопрос, как называть нынешнюю сборную США.

Журналист: у нас была «Дрим-тим», была «Команда-Искупление», а как ваш состав теперь называется?

Леброн Джеймс: Мстители.

«Дрим-тим» — команда сборной США на Олимпийских играх — 1992, в состав которой вошли такие легендарные игроки, как Майкл Джордан, Чарльз Баркли, Скотти Пиппен, Джон Стоктон, Карл Мэлоун, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Патрик Юинг, Крис Маллин, Дэвид Робинсон и Клайд Дрекслер.

«Команда-Искупление» — состав американцев на Олимпиаде-2008. Команда была так названа из-за своего желания отыграться за поражение в полуфинале на ОИ-2004 в Греции. На Олимпийских играх — 2024 США обыграли сборную Франции и завоевали золотую медаль.