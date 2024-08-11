«Я беспокоюсь за соперников». Вембаньяма высказался о поражении в матче с США на ОИ-2024

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение в финале баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«Я горжусь тем, что мы сделали здесь, во Франции, перед нашими болельщиками. Я собираюсь позволить этому впитаться, чтобы понять, что происходит. Никто не отнимет у меня этот опыт. Я учусь.

Я беспокоюсь за соперников через пару лет, где бы они ни были. Мы растём. Баскетбол здесь, во Франции, набирает обороты», — приводит слова Вембаньямы официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Вчера, 10 августа, в финале Олимпиады в Париже сборная Франции проиграла национальной команде США со счётом 87:98. Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.