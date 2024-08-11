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«Я беспокоюсь за соперников». Вембаньяма высказался о поражении в матче с США на ОИ-2024

«Я беспокоюсь за соперников». Вембаньяма высказался о поражении в матче с США на ОИ-2024
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма прокомментировал поражение в финале баскетбольного турнира в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Я горжусь тем, что мы сделали здесь, во Франции, перед нашими болельщиками. Я собираюсь позволить этому впитаться, чтобы понять, что происходит. Никто не отнимет у меня этот опыт. Я учусь.

Я беспокоюсь за соперников через пару лет, где бы они ни были. Мы растём. Баскетбол здесь, во Франции, набирает обороты», — приводит слова Вембаньямы официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Вчера, 10 августа, в финале Олимпиады в Париже сборная Франции проиграла национальной команде США со счётом 87:98. Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

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