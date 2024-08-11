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Леброн Джеймс рассказал, каково это — играть в одной команде со Стефеном Карри

Леброн Джеймс рассказал, каково это — играть в одной команде со Стефеном Карри
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39-летний трёхкратный чемпион Олимпийских игр звёздный американский баскетболист Леброн Джеймс прокомментировал совместную игру с 36-летним разыгрывающим защитником «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Ты просто удивляешься его таланту. Очевидно, я знал его способности ранее, играя против него в НБА. Но, играя вместе с ним, ты попытаешься найти тысячу и одну причину, чтобы довести мяч до Карри, наслаждаясь тем, какие решения он принимает», — приводит слова Джеймса издание Basket News.

В двух последних матчах Олимпиады разыгрывающий клуба «Голден Стэйт Уорриорз» набрал 60 очков и реализовал 17 трёхочковых. Это были первые Олимпийские игры для Стефена Карри, по итогу которых он выиграл золотую медаль.

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