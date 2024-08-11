«Эта новость стала неожиданной». Елатонцев — о назначении Ведищева главным тренером «Локо»

21-летний российский центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев не ожидал, что пост главного тренера команды займёт президент клуба Андрей Ведищев.

«Для меня, как, наверное, и для многих, эта новость стала неожиданной. Пока не знаю, как Андрей Владимирович ведёт себя в роли тренера, мы увидим это по ходу сезона. Но мне кажется, что эта работа будет интересной», — приводит слова Елатонцева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Александр Секулич покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань». Его пост займёт президент клуба Андрей Ведищев.

С 1990 по 2003 год Андрей Ведищев играл на профессиональном уровне на позиции атакующего защитника за такие клубы, как московский «Спартак», «Автодор» и ряд других команд. Пост президента «Локомотива-Кубань» Ведищев занял в 2003 году.