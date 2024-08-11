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В Единой лиге поздравили новичка ЦСКА Аврамовича с индивидуальной наградой на ОИ-2024

В Единой лиге поздравили новичка ЦСКА Аврамовича с индивидуальной наградой на ОИ-2024
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ поздравила новичка ЦСКА Алексу Аврамовича, который был признан лучшим защитником на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских играх в Париже.

«Новичок Единой Лиги и ЦСКА признан лучшим обороняющимся игроком турнира. Поздравляем, Алекса», — написала пресс-служба Единой лиги.

Вчера, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Аврамович набрал в матче 13 очков, сделал пять подборов, четыре передачи и три перехвата.

Олимпийские игры (м) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 12:00 МСК
Германия
Окончен
83 : 93
Сербия
Германия: Вагнер - 18, Вагнер - 16, Шрёдер - 13, Тиман - 11, Обст - 9, Бонга - 6, Уэйлер-Бэбб - 5, Фойгтман - 3, Тайс - 2, Да Силва, Ло, Гиффей
Сербия: Йокич - 19, Мицич - 19, Богданович - 16, Аврамович - 13, Петрушев - 11, Маринкович - 10, Добрич - 5, Плавшич, Йович, Гудурич, Давидовац, Милутинов

Напомним, в июле Аврамович перешёл из «Партизана» в ЦСКА, подписав с клубом двухлетний контракт. В минувшем сезоне Евролиги Алекса Аврамович в среднем за игру набирал 10,8 очка, делал 1,8 подбора, а также отдавал 1,8 передачи. За «Партизан» Алекса выступал с 2021 года. До этого он играл за испанские «Эстудиантес» и «Уникаху».

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