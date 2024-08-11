В Единой лиге поздравили новичка ЦСКА Аврамовича с индивидуальной наградой на ОИ-2024

Пресс-служба Единой лиги ВТБ поздравила новичка ЦСКА Алексу Аврамовича, который был признан лучшим защитником на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских играх в Париже.

«Новичок Единой Лиги и ЦСКА признан лучшим обороняющимся игроком турнира. Поздравляем, Алекса», — написала пресс-служба Единой лиги.

Вчера, 10 августа, в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Аврамович набрал в матче 13 очков, сделал пять подборов, четыре передачи и три перехвата.

Напомним, в июле Аврамович перешёл из «Партизана» в ЦСКА, подписав с клубом двухлетний контракт. В минувшем сезоне Евролиги Алекса Аврамович в среднем за игру набирал 10,8 очка, делал 1,8 подбора, а также отдавал 1,8 передачи. За «Партизан» Алекса выступал с 2021 года. До этого он играл за испанские «Эстудиантес» и «Уникаху».