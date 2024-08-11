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Николя Батюм завершил карьеру в сборной Франции после проигранного финала Олимпиады

Николя Батюм завершил карьеру в сборной Франции после проигранного финала Олимпиады
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35-летний французский баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Лос-Анджелес Клипперс», Николя Батюм сыграл последнюю игру в национальной команде в финале Олимпийских игр — 2024.

В 2023 году было объявлено, что Батюм собирается завершить карьеру в сборной после домашней Олимпиады во Франции. В финале французы уступили сборной США.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В игре за золотые медали в Париже Батюм набрал пять очков, сделал восемь подборов, отдал четыре передачи и совершил один перехват. В концовке матча Николя получил рассечение.

В составе сборной Франции Батюм становился обладателем золотой медали чемпионата Европы в 2013 году, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (в 2020 и 2024 годах) и дважды — бронзовым призёром чемпионата мира (в 2014-м и в 2019-м).

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