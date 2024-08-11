Николя Батюм завершил карьеру в сборной Франции после проигранного финала Олимпиады

35-летний французский баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Лос-Анджелес Клипперс», Николя Батюм сыграл последнюю игру в национальной команде в финале Олимпийских игр — 2024.

В 2023 году было объявлено, что Батюм собирается завершить карьеру в сборной после домашней Олимпиады во Франции. В финале французы уступили сборной США.

В игре за золотые медали в Париже Батюм набрал пять очков, сделал восемь подборов, отдал четыре передачи и совершил один перехват. В концовке матча Николя получил рассечение.

В составе сборной Франции Батюм становился обладателем золотой медали чемпионата Европы в 2013 году, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (в 2020 и 2024 годах) и дважды — бронзовым призёром чемпионата мира (в 2014-м и в 2019-м).