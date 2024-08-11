«Горжусь, что привезли домой золото». Экс-президент США — о победе сборной на ОИ-2024

Бывший президент США Барак Обама опубликовал пост на своей странице в социальной сети, посвящённый победе сборной США на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже.

«В прошлом месяце у меня была возможность встретиться с мужской сборной США по баскетболу перед их поездкой в Париж. Так горжусь ими за то, что они привезли домой золото! Приветствую легенд Леброна Джеймса, Стефена Карри и Кевина Дюранта», — написал Обама.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Также он стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх (44).