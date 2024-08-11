Женская сборная Австралии завоевала бронзовую медаль по баскетболу на Олимпиаде

Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершается розыгрыш женского баскетбольного турнира. В матче за третье место встречались сборные Бельгии и Австралии. Обладателями бронзовых медалей стала австралийская команда, сумевшая закрепить преимущество в концовке матча. Встреча завершилась со счётом 85:81 в пользу Австралии.

Фото: Sarah Stier/Getty Images

За 20 секунд до конца игры бельгийки не смогли довести своё владение до броска, сохранив преимущество своих оппоненток из Австралии.

Лучшим игроком в составе команды Австралии стала Эзийода Магбигор, набравшая 30 очков, сделавшая 10 подборов и три блок-шота. У бельгиек наибольшую результативность продемонстрировала разыгрывающая Юли Ванло. На её счету 26 очков (четыре попадания из-за трёхочковой линии).

В игре за золотые медали в 16:30 по московскому времени встретятся сборные Франции и США.