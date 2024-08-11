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Баскетбол — женщины — Олимпиада-2024 — результаты игра за третье место

Женская сборная Австралии завоевала бронзовую медаль по баскетболу на Олимпиаде
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Сегодня, 11 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершается розыгрыш женского баскетбольного турнира. В матче за третье место встречались сборные Бельгии и Австралии. Обладателями бронзовых медалей стала австралийская команда, сумевшая закрепить преимущество в концовке матча. Встреча завершилась со счётом 85:81 в пользу Австралии.

Фото: Sarah Stier/Getty Images

За 20 секунд до конца игры бельгийки не смогли довести своё владение до броска, сохранив преимущество своих оппоненток из Австралии.

Олимпийские игры (ж) . 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Франция
Окончен
81 : 75
ОТ
Бельгия
Франция: Фоту, Шартеро, Мишель, Vukosavljevic, Рупер, Salaun, Malonga, Уильямс, Бадьян, Johannes, Lacan, Bernies
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис

Лучшим игроком в составе команды Австралии стала Эзийода Магбигор, набравшая 30 очков, сделавшая 10 подборов и три блок-шота. У бельгиек наибольшую результативность продемонстрировала разыгрывающая Юли Ванло. На её счету 26 очков (четыре попадания из-за трёхочковой линии).

В игре за золотые медали в 16:30 по московскому времени встретятся сборные Франции и США.

Олимпиада 2024. Баскетбол
Женщины. Финал. Франция — США
11 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Не началось
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