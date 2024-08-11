Леброн Джеймс одержал победу в 21 решающем матче подряд, не проигрывая с 2008 года

Лёгкий форвард национальной команды США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продлил свою победную серию в решающих матчах после победы в финале на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр в Париже. Он одержал победу в 21 игре подряд. Последний раз Джеймс проигрывал в таком матче в 2008 году.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата. Это новый рекорд в данном показателе. Ранее это достижение было закреплено за российским баскетболистом Андреем Кириленко (43).