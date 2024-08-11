Док Риверс назвал регрессирующий аспект игры Леброна Джеймса

Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказал мнение, что лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброну Джеймсу не хватало энергии в последних матчах на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр. По его мнению, это связано с продолжительной карьерой Джеймса.

«Я не думаю, что кто-либо в жизни сделает карьеру, как Леброн. Теперь парни играют дольше, но могут ли они оставаться здоровыми? Это было фишкой Леброна.

Он не просто здоров. Он остаётся здоровым и не теряет хватку. Единственное, что он теряет, это свою энергию в играх. Бывают моменты, когда он устаёт. Но это называется быть 40-летним и играть в баскетбол НБА», — приводит слова Риверса The Sports Rush.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата.