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Док Риверс назвал регрессирующий аспект игры Леброна Джеймса

Док Риверс назвал регрессирующий аспект игры Леброна Джеймса
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс высказал мнение, что лёгкому форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброну Джеймсу не хватало энергии в последних матчах на баскетбольном турнире в рамках летних Олимпийских игр. По его мнению, это связано с продолжительной карьерой Джеймса.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Я не думаю, что кто-либо в жизни сделает карьеру, как Леброн. Теперь парни играют дольше, но могут ли они оставаться здоровыми? Это было фишкой Леброна.

Он не просто здоров. Он остаётся здоровым и не теряет хватку. Единственное, что он теряет, это свою энергию в играх. Бывают моменты, когда он устаёт. Но это называется быть 40-летним и играть в баскетбол НБА», — приводит слова Риверса The Sports Rush.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх. Во время финального матча на ОИ-2024 в Париже Джеймс сделал два перехвата, и теперь на его счету 44 перехвата.

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