Назван лучший тренер мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024

11 августа завершился мужской турнир по баскетболу в рамках Олимпийских игр — 2024. Награду лучшего тренера получил наставник сборной Франции Венсан Колле.

Его команда в финале Олимпиады уступила национальной команде США. Американцы одержали победу со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Также ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала восходящую звезду летних Олимпийских игр по баскетболу. Лучшим молодым игроком был признан центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма.

Американская звезда Леброн Джеймс получил звание MVP Олимпийских игр. Колле возглавляет национальную команду Франции с 2009 года. Он выступал со сборной Франции на Олимпийских играх 2012, 2016, 2020, 2024 годов.