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Назван лучший тренер мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024

Назван лучший тренер мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр — 2024
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11 августа завершился мужской турнир по баскетболу в рамках Олимпийских игр — 2024. Награду лучшего тренера получил наставник сборной Франции Венсан Колле.

Его команда в финале Олимпиады уступила национальной команде США. Американцы одержали победу со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Также ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала восходящую звезду летних Олимпийских игр по баскетболу. Лучшим молодым игроком был признан центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма.

Американская звезда Леброн Джеймс получил звание MVP Олимпийских игр. Колле возглавляет национальную команду Франции с 2009 года. Он выступал со сборной Франции на Олимпийских играх 2012, 2016, 2020, 2024 годов.

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Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон
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Новости. Баскетбол
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