Халибёртон — о золоте ОИ-2024: когда просидел всё время, но тебе всё равно поставили пять

24-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс», Тайриз Халибёртон опубликовал забавное сообщение в социальных сетях после победы сборной США на Олимпийских играх — 2024.

«Когда ты просто сидел во время работы в групповом проекте, но тебе всё равно поставили отлично», — подписал фотографию с медалью Тайриз Халибёртон.

Фото: Из личного архива Халибёртона

За всё время Олимпийских игр — 2024 Халибёртон появился на площадке в трёх играх — с Южным Суданом и Пуэрто-Рико в групповом этапе, и в 1/4 плей-офф в матче с Бразилией.

Суммарно он провёл на площадке около 26 минут, набирая в среднем 2,7 очка и 0,7 передачи за игру.

Это был первый международный турнир для Халибёртона, который был выбран под 12-м номером драфта НБА в 2020 году.