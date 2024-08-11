Елевич прокомментировал назначение президента «Локомотива-Кубань» на должность тренера

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал назначение президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева на должность главного тренера краснодарского клуба.

«Ведищеву будет очень тяжело. Он раньше никогда не работал в качестве тренера. К тому же ему придётся раздваиваться: он и главный тренер, и президент клуба. Думаю, что Андрей сам себе создаёт турбулентную ситуацию. Думаю, что по ходу сезона ему всё равно придётся назначать вместо себя нового тренера, а коней на переправе всегда сложно менять. Но я, конечно, буду очень рад, если я ошибусь. В любом случае желаю Андрею удачи», — приводит слова Елевича телеканал «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Александр Секулич покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань». Его пост займёт президент клуба Андрей Ведищев.