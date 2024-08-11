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«Не хватает инстинкта убийцы». Бэйлесс сравнил нынешнюю сборную США с «Дрим-тим»

«Не хватает инстинкта убийцы». Бэйлесс сравнил нынешнюю сборную США с «Дрим-тим»
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Североамериканский журналист и телеведущий Скип Бэйлесс раскритиковал сборную США, выступившую на баскетбольном турнире на летних Олимпийских играх в Париже, сравнив её с «Дрим-тим» 1992 года.

«Извините, нет никаких шансов, что эта команда обыграла бы «Дрим-тим» Майкла Джордана. Не хватает инстинкта убийцы. Это была игра, где всё стали решать трёхочковые попадания за три минуты до конца. Не смогли защититься против Сербии и Франции», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21). Наиболее результативным игроком американской сборной стал лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. В ходе игры ему удалось набрать 24 очка, сделать один подбор, отдать пять передач, а также совершить два перехвата. На площадке Карри провёл 29 минут и 37 секунд.

Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу. Ранее сообщалось, что он стал лидером по количеству перехватов, сделанных на Олимпийских играх.

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