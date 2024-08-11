Австралийская баскетболистка Лорен Джексон завоевала пятую олимпийскую медаль

43-летняя австралийская профессиональная баскетболистка, играющая на позициях тяжёлого форварда и центрового, Лорен Джексон на Олимпийских играх — 2024 завоевала свою пятую в карьере олимпийскую медаль.

В матче за третье место Австралия обыграла сборную Бельгии.

Эта победа принесла Джексон пятую олимпийскую медаль. На Олимпийсках играх в 2000, 2004 и 2008 австралийки с Лорен в составе выигрывали серебряные медали, а на Играх в Лондоне-2012 и в Париже-2024 они получили бронзовые медали.

Лорен Джексон выступала в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за клуб «Сиэтл Шторм», которым была выбрана на драфте WNBA в 2001 году в первом раунде под общим первым номером. Играла на позициях тяжёлого форварда и центрового. В составе национальной сборной Австралии стала победительницей чемпионата мира 2006 года в Бразилии и призёром четырёх подряд летних Олимпийских игр, кроме того является самым результативным игроком Олимпиады. Член Австралийского баскетбольного зала славы с 2019 года и баскетбольного Зала славы с 2021 года.