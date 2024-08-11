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Австралийская баскетболистка Лорен Джексон завоевала пятую олимпийскую медаль

Австралийская баскетболистка Лорен Джексон завоевала пятую олимпийскую медаль
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43-летняя австралийская профессиональная баскетболистка, играющая на позициях тяжёлого форварда и центрового, Лорен Джексон на Олимпийских играх — 2024 завоевала свою пятую в карьере олимпийскую медаль.

В матче за третье место Австралия обыграла сборную Бельгии.

Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
11 августа 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Бельгия
Окончен
81 : 85
Австралия
Бельгия: Раметт, Делар, Resimont, Мессеман, Линскенс, Claessens, Mununga, Massey, Lisowa Mbaka, Массей, Ванло, Йорис
Австралия: Melbourne, Wallace, Тальбо, Мэджен, Smith, Magbegor, Толо, George, Atwell, Borlase, Джексон, Whitcomb

Эта победа принесла Джексон пятую олимпийскую медаль. На Олимпийсках играх в 2000, 2004 и 2008 австралийки с Лорен в составе выигрывали серебряные медали, а на Играх в Лондоне-2012 и в Париже-2024 они получили бронзовые медали.

Лорен Джексон выступала в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за клуб «Сиэтл Шторм», которым была выбрана на драфте WNBA в 2001 году в первом раунде под общим первым номером. Играла на позициях тяжёлого форварда и центрового. В составе национальной сборной Австралии стала победительницей чемпионата мира 2006 года в Бразилии и призёром четырёх подряд летних Олимпийских игр, кроме того является самым результативным игроком Олимпиады. Член Австралийского баскетбольного зала славы с 2019 года и баскетбольного Зала славы с 2021 года.

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