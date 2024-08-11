ФИБА связала победу сборной США по баскетболу на Олимпиаде с Коби Брайантом

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала сообщение, в котором связала победу мужской сборной США на Олимпийских играх — 2024 в Париже с легендарным американским игроком Коби Брайантом.

«Золотые медали доставлены в идеальный день», — гласит подпись ФИБА.

Фото: FIBA

На фотографии изображён Коби Брайант в трёх своих игровых джерси, в которых он провёл свою карьеру. Под 8-м и 24-м номерами он играл в клубе «Лос-Анджелес Лейкерс», а под 10-м номером он выступал в сборной США, в составе которой одержал победу на Олимпийских играх в 2008 и 2012 годах.

Сборная США начала игру за золотые медали 10 августа 2024 года, что по календарным обозначениям в Европе и США пишется как «8.10.24», где 8 — месяц август, 10 — число в календаре, а 24 — год.

Легендарный игрок НБА и сборной США Коби Брайант вместе со своей дочерью Джиджи трагически погибли в результате крушения вертолёта в 2020 году.