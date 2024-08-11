Кириленко обозначил задачу Лукича как главного тренера сборной РФ до ОИ-2028

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал, что Зоран Лукич на посту главного тренера сборной России по баскетболу должен развивать молодых игроков.

«Пока мы сотрудничаем с Зораном, у нас три из трёх — все матчи, которые играли, все выиграли. Но не это самое главное. На сегодняшний день у него толком не было шанса себя проявить. Мы брали его как человека, умеющего работать с молодыми игроками. Мы остаёмся при этом мнении. Даже в нынешних условиях, когда у нас нет соревнований, к нему большой заказ, просьба по развитию молодых игроков», — приводит слова Кириленко ТАСС.

Ранее стало известно, что Зоран Лукич утверждён на посту главного тренера сборной России по баскетболу до следующих летних Олимпийских игр, которые пройдут в Лос-Анджелесе (США). Напомним, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Лукич занимал пост главного тренера клуба «Пари Нижний Новгород».