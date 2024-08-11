Никола Йокич стал лидером ОИ по набранным очкам, сделанным подборам и передачам

Центровой «Денвер Наггетс» и национальной команды Сербии Николай Йокич стал лидером летних Олимпийских игр в Париже по набранным очкам, сделанным подборам и результативным передачам.

В ходе выступления на Олимпиаде сербский игрок в сумме набрал 113 очков, сделал 64 подбора, а также отдал 52 передачи. По всем трём показателям Йокич стал лидером среди всех игроков, которые принимали участие в соревнованиях по баскетболу на Олимпиаде.

Напомним, 10 августа в матче за бронзу на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Сербии победила Германию со счётом 93:83 (30:21, 16:17, 26:25, 21:20). Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси). Благодаря этой победе сборная Сербии по баскетболу впервые стала бронзовым призёром Олимпиады.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он оформил трипл-дабл: набрал 19 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач.