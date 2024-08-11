Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дюрант подшутил над Шрёдером за слова о европейском баскетболе

Лидер «Финикс Санз» и член национальной команды США по баскетболу Кевин Дюрант пошутил над разыгрывающим «Бруклин Нетс» и сборной Германии Деннисом Шрёдером из-за его слов о европейском баскетболе.

Шрёдера спросили на пресс-конференции, почему европейский стиль баскетбола даёт значительное преимущество перед сборной США.

«Европейский баскетбол — это не развлечение, это чисто интеллектуальный баскетбол. Чистая тренерская работа», — ответил германский баскетболист.

На это Дюрант ответил фотографией сборной США с золотыми медалями, подписав её: «Развлечение и интеллект».

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87. Сборная Германии, в свою очередь, уступила в матче за бронзу Сербии со счётом 83:93.

Кевин Дюрант работает над своим броском в клубе: