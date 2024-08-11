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Франция — США — результат матча 11 августа 2024 года, счёт 66:67, баскетбол, женщины, Олимпиада 2024 в Париже

Женская сборная США с разницей в одно очко победила Францию в финальном матче ОИ-2024
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Сегодня, 11 августа, состоялась финальная игра женского баскетбольного турнира на Олимпийских играх в Париже (Франция), в которой встречались национальные команды Франции и США. Матч завершился со счётом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23) в пользу американских баскетболисток. Игра проходила на «Аккор Арене» (Берси).

Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Окончен
66 : 67
США
Франция: Уильямс - 19, Ээи-Вукосавлевич - 9, Жоанне - 9, Фоту - 8, Бадьян - 8, Лакан - 7, Шартеро - 4, Салаун - 2, Мишель, Рупер, Малонга, Бернье
США: Уилсон - 21, Плам - 12, Коппер - 12, Стюарт - 8, Коллье - 7, Грайнер - 4, Янг - 2, Томас - 1, Лойд, Ионеску, Грей, Таурази

Наиболее результативным игроком американской сборной стала форвард Эйжа Уилсон. В ходе игры она набрала 21 очко и сделала 13 подборов. Самым результативным игроком национальной команды Франции стала лёгкий форвард Габби Уильямс. За время встречи она набрала 19 очков, сделала семь подборов и две передачи.

Сборная США завоевала золото Олимпиады-2024, француженки получат серебро, а национальная команда Австралии — бронзу. Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта.

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