Кириленко: рад, что зарубежные команды не обращают внимания на стереотип и приезжают в РФ

Прославленный баскетболист, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался об участии иностранных команд в соревнованиях на территории России.

«У нас была задача привлечь конкурентоспособные команды, а не абы какие. В баскетболе 3х3 немного легче пригласить иностранные команды — промоутеры меньше зависят от национальных федераций.

Я рад, что команды не обращают внимания на стереотип, который складывается вокруг России, а приезжают заниматься баскетболом. Это самое главное. Чтобы команды не смотрели на политику, на религию, а смотрели на баскетбол», — приводит слова Андрея Кириленко ТАСС.

Отметим, что Андрею Кириленко 43 года. Пост президента РФБ он занял в августе 2015 года.