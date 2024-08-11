Вембаньяма ответил, поменял ли он отношение к игрокам сборной США после поражения в финале

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма ответил, поменял ли он отношение к игрокам сборной США после поражения в финальной игре на летних Олимпийских играх в Париже.

«Это игроки, за которыми я наблюдал с детства. После игры эти парни также остались вдохновлять меня. Я по-прежнему восхищаюсь Кевином [Дюрантом]. Он для меня настоящий образец для подражания.

Мне важно показать, что на площадке есть уважение, но не чрезмерное. Когда тебе приходится играть против таких звёзд, то не испытываешь страха», — приводит слова Виктора портал RMC.

Напомним, Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком национальной команды Франции в матче со сборной США. За время встречи он набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также отдал две передачи и совершил один перехват.