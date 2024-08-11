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Вембаньяма ответил, поменял ли он отношение к игрокам сборной США после поражения в финале

Вембаньяма ответил, поменял ли он отношение к игрокам сборной США после поражения в финале
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» и национальной команды Франции Виктор Вембаньяма ответил, поменял ли он отношение к игрокам сборной США после поражения в финальной игре на летних Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Это игроки, за которыми я наблюдал с детства. После игры эти парни также остались вдохновлять меня. Я по-прежнему восхищаюсь Кевином [Дюрантом]. Он для меня настоящий образец для подражания.

Мне важно показать, что на площадке есть уважение, но не чрезмерное. Когда тебе приходится играть против таких звёзд, то не испытываешь страха», — приводит слова Виктора портал RMC.

Напомним, Виктор Вембаньяма стал самым результативным игроком национальной команды Франции в матче со сборной США. За время встречи он набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также отдал две передачи и совершил один перехват.

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