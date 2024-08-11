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Телохранитель Леброна Джеймса — ребёнку: дай дорогу Королю

Телохранитель Леброна Джеймса — ребёнку: дай дорогу Королю
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Телохранитель Леброна Джеймса сказал ребёнку, который хотел сфотографироваться со звездой «Лос-Анджелес Лейкерс», лидером сборной США по баскетболу Леброном Джеймсом, чтобы тот «дал дорогу Королю».

Джеймс вышел вечером из машины и направился в увеселительное заведение. В этот момент к нему подбежал паренёк и попросил сфотографироваться. Леброн жестом показал, что не хочет этого делать, и направился в заведение. В этот момент охранник Джеймса сказал парню: «Не сегодня, в следующий раз. Дайте дорогу Королю».

Телохранитель Леброна — ребёнку: дай дорогу королю:

Отметим, что «Король» — это прозвище Леброна Джеймса. Напомним, Леброн Джеймс стал MVP летних Олимпийских игр по баскетболу.

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала его самым лучшим игроком летних Игр в Париже. Так же Джеймс попал в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

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