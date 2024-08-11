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Американка Таурази стала первой в истории игровых видов шестикратной чемпионкой ОИ

Американка Таурази стала первой в истории игровых видов шестикратной чемпионкой ОИ
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Американская баскетболистка, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), Дайана Таурази стала первой в истории игровых видов спорта шестикратной чемпионкой Олимпийских игр. Сегодня, 11 августа, в финальном матче с национальной командой Франции (67:66) Дайана завоевала свою шестую золотую медаль.

Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Окончен
66 : 67
США
Франция: Уильямс - 19, Ээи-Вукосавлевич - 9, Жоанне - 9, Фоту - 8, Бадьян - 8, Лакан - 7, Шартеро - 4, Салаун - 2, Мишель, Рупер, Малонга, Бернье
США: Уилсон - 21, Плам - 12, Коппер - 12, Стюарт - 8, Коллье - 7, Грайнер - 4, Янг - 2, Томас - 1, Лойд, Ионеску, Грей, Таурази

Дайана играет на позиции атакующего защитника. Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК. Она является трёхкратной чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014). На данный момент Дайана выступает за американский профессиональный клуб «Финикс Меркури».

Сборная США завоевала золото Олимпиады-2024, француженки получат серебро, а национальная команда Австралии — бронзу.

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