Американка Таурази стала первой в истории игровых видов шестикратной чемпионкой ОИ

Американская баскетболистка, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), Дайана Таурази стала первой в истории игровых видов спорта шестикратной чемпионкой Олимпийских игр. Сегодня, 11 августа, в финальном матче с национальной командой Франции (67:66) Дайана завоевала свою шестую золотую медаль.

Дайана играет на позиции атакующего защитника. Таурази за время карьеры выступала в России, где поиграла в трёх командах: в московском «Динамо», «Спарте энд К» и УГМК. Она является трёхкратной чемпионкой WNBA (2007, 2009, 2014). На данный момент Дайана выступает за американский профессиональный клуб «Финикс Меркури».

Сборная США завоевала золото Олимпиады-2024, француженки получат серебро, а национальная команда Австралии — бронзу.