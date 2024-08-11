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Керр назвал игрока сборной США, чьё влияние осталось незамеченным на ОИ-2024

Керр назвал игрока сборной США, чьё влияние осталось незамеченным на ОИ-2024
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Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр назвал игрока, который, по его мнению, внёс ключевой вклад в успех американской команды на Олимпиаде-2024 в Париже.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Девин Букер — невероятный баскетболист. Никто о нём не спрашивает [на пресс-конференции]. Но он наш негласный MVP. Я просто хотел бы это сказать», — приводит слова Керра репортёр Washington Post Бен Голливер на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

В финальном матче со сборной Франции Букер вместе со своим товарищем по «Финикс Санз» Кевином Дюрантом помог сборной США быстро вырваться вперёд. Букер набрал 10 из первых 12 очков своей команды. Он закончил игру с 15 очками, реализовав шесть из девяти бросков.

В финале Олимпиады в Париже сборная США обыграла национальную команду Франции со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

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