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Женская сборная США по баскетболу выиграла золото на восьмой Олимпиаде подряд

Женская сборная США по баскетболу выиграла золото на восьмой Олимпиаде подряд
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Женская сборная США по баскетболу завоевала восьмое подряд золото на Олимпийских играх. Сегодня, 11 августа, состоялась финальная игра женского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже, в которой сборная США встречалась с Францией. Матч завершился со счётом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23) в пользу американских баскетболисток.

Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Окончен
66 : 67
США
Франция: Уильямс - 19, Ээи-Вукосавлевич - 9, Жоанне - 9, Фоту - 8, Бадьян - 8, Лакан - 7, Шартеро - 4, Салаун - 2, Мишель, Рупер, Малонга, Бернье
США: Уилсон - 21, Плам - 12, Коппер - 12, Стюарт - 8, Коллье - 7, Грайнер - 4, Янг - 2, Томас - 1, Лойд, Ионеску, Грей, Таурази

Беспроигрышная поступь американок на Олимпиадах отсчитывается с домашних Игр-1996 в Атланте. Последними, кто их остановил, была Объединённая сборная государств — бывших республик СССР. Эта команда обыграла американок в полуфинале Барселоны-1992 со счетом 79:73. Затем в финале Объединённая сборная обыграла китаянок со счётом 76:66.

Благодаря этому золоту сборная США выиграла общий медальный зачет Олимпийских игр в Париже.

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