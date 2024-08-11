Женская сборная США по баскетболу выиграла золото на восьмой Олимпиаде подряд

Женская сборная США по баскетболу завоевала восьмое подряд золото на Олимпийских играх. Сегодня, 11 августа, состоялась финальная игра женского баскетбольного турнира на Олимпиаде в Париже, в которой сборная США встречалась с Францией. Матч завершился со счётом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23) в пользу американских баскетболисток.

Беспроигрышная поступь американок на Олимпиадах отсчитывается с домашних Игр-1996 в Атланте. Последними, кто их остановил, была Объединённая сборная государств — бывших республик СССР. Эта команда обыграла американок в полуфинале Барселоны-1992 со счетом 79:73. Затем в финале Объединённая сборная обыграла китаянок со счётом 76:66.

Благодаря этому золоту сборная США выиграла общий медальный зачет Олимпийских игр в Париже.