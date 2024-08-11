Эммануэль Макрон прокомментировал итог матча между сборными США и Франции в финале ОИ

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал итог матча между мужскими сборными США и Франции по баскетболу в финале летних Олимпийских игр в Париже.

«Какой финал и какой [невероятный] путь прошла наша сборная Франции по баскетболу! Вы можете гордиться [своим выступлением]. Эта атмосфера, это волнение и азарт поражает!» — написал Макрон на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финальном матче, который состоялся вчера, 10 августа, за олимпийское золото по баскетболу боролись национальные команды США и Франции. Встреча завершилась со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. За время встречи Виктор набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также две передачи.