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Эммануэль Макрон прокомментировал итог матча между сборными США и Франции в финале ОИ

Эммануэль Макрон прокомментировал итог матча между сборными США и Франции в финале ОИ
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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал итог матча между мужскими сборными США и Франции по баскетболу в финале летних Олимпийских игр в Париже.

«Какой финал и какой [невероятный] путь прошла наша сборная Франции по баскетболу! Вы можете гордиться [своим выступлением]. Эта атмосфера, это волнение и азарт поражает!» — написал Макрон на своей странице в социальных сетях.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

Напомним, в финальном матче, который состоялся вчера, 10 августа, за олимпийское золото по баскетболу боролись национальные команды США и Франции. Встреча завершилась со счётом 98:87 (20:15, 29:26, 23:25, 26:21).

Самым результативным игроком национальной команды Франции стал бигмен «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма. За время встречи Виктор набрал 26 очков, сделал семь подборов, а также две передачи.

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