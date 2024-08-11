«Маккаби» подписал контракт с чемпионом Единой лиги Дэрилом Мэйконом

Израильский клуб «Маккаби» Тель-Авив подписал однолетний контракт с 28-летним американским защитником Дэрилом Мэйконом.

В прошлом сезоне он получил травму передней крестообразной связки, которая потребовала операции, и ожидается, что он полноценно войдёт в состав «Маккаби» только в ноябре.

Сообщается, что контракт Мэйкона с его новой командой рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один.

В прошлом сезоне Мэйкон выступал в Китае в составе команды «Шэньчжэнь». Дэрил набирал там в среднем 13,1 очка, делал 2,2 подбора и 3,6 передачи.

До переезда в Китай Мэйкон выступал за казанский УНИКС, в составе которого стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В сезоне-2022/2023 американец вошёл в число претендентов на звание самого ценного игрока лиги, был участником Матча звёзд — 2023 и неоднократно попадал в символическую пятёрку недели.