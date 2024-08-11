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Леброн посетил женский финал Франция — США на ОИ-2024 с золотой медалью

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс с золотой медалью посетил финальный матч женского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Париже, в котором встречались сборные Франции и США.

Фото: Yahoo Sports

Финальная игра завершилась со счётом 67:66 в пользу американок. Наиболее результативным игроком команды США стала форвард Эйжа Уилсон. В ходе игры она набрала 21 очко и сделала 13 подборов.

Леброн в составе американской сборной вчера, 10 августа, также стал олимпийским чемпионом, обыграв в финале французов. ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала Джеймса лучшим игроком летних Олимпийских игр в Париже. Также Джеймс попал в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпиады-2024.