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Леброн посетил женский финал Франция — США на ОИ-2024 с золотой медалью

Леброн посетил женский финал Франция — США на ОИ-2024 с золотой медалью
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и член национальной команды США Леброн Джеймс с золотой медалью посетил финальный матч женского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх в Париже, в котором встречались сборные Франции и США.

Фото: Yahoo Sports

Олимпийские игры (ж) . Финал
11 августа 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Франция
Окончен
66 : 67
США
Франция: Уильямс - 19, Ээи-Вукосавлевич - 9, Жоанне - 9, Фоту - 8, Бадьян - 8, Лакан - 7, Шартеро - 4, Салаун - 2, Мишель, Рупер, Малонга, Бернье
США: Уилсон - 21, Плам - 12, Коппер - 12, Стюарт - 8, Коллье - 7, Грайнер - 4, Янг - 2, Томас - 1, Лойд, Ионеску, Грей, Таурази

Финальная игра завершилась со счётом 67:66 в пользу американок. Наиболее результативным игроком команды США стала форвард Эйжа Уилсон. В ходе игры она набрала 21 очко и сделала 13 подборов.

Леброн в составе американской сборной вчера, 10 августа, также стал олимпийским чемпионом, обыграв в финале французов. ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала Джеймса лучшим игроком летних Олимпийских игр в Париже. Также Джеймс попал в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

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