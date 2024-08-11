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Стив Керр назвал игрока, чьим фанатом он будет до конца жизни

Стив Керр назвал игрока, чьим фанатом он будет до конца жизни
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Главный тренер национальной команды США по баскетболу Стив Керр признался, что будет фанатом лёгкого форварда сборной США и «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса до конца жизни.

«Какое счастье тренировать Леброна после стольких лет работы против него и попыток понять, как его победить. Насколько же легко он поддаётся обучению, насколько талантлив, и как точно ему удалось овладеть каждой частью игры. Я просто фанат Леброна до конца своей жизни», — приводит слова Керра портал Reddit.

Напомним, вчера американская сборная в финале летних Олимпийских игр в Париже победила команду Франции со счётом 98:87. Таким образом, команда США вновь стала олимпийским чемпионом по баскетболу.

ФИБА (Международная ассоциация баскетбола) назвала Джеймса лучшим игроком летних Олимпийских игр в Париже. Также Джеймс попал в символическую сборную баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

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