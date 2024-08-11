Гершон Ябуселе хочет вернуться в НБА

Тяжёлый форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Гершон Ябуселе заявил о желании вернуться в НБА, где он играл с 2017 по 2019 год.

«Ждал второго шанса… Я готов», — написал Ябуселе на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

28-летний игрок провёл на домашней Олимпиаде две игры — в полуфинале и финале, — набрав в них 17 и 20 очков соответственно.

В концовке второй четверти финального матча Ябуселе стал автором эффектного момента, забив сверху с сопротивлением лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборной США Леброна Джеймса.

За два года выступлений в составе «Бостон Селтикс» Ябуселе сыграл в 74 матчах, набирая в среднем всего 2,3 очка за 7 минут игрового времени. После отъезда из НБА он провёл два сезона во французском «АСВЕЛе», а в 2021 году подписал контракт с «Реалом» Мадрид, выиграв два титула испанской лиги и Евролигу 2023 года.

У Ябуселе остался ещё один год по контракту с «Реалом».