«Панатинаикос» интересуется отчисленным из «Юты» Омером Юртсевеном

Греческий «Панатинаикос» интересуется 26-летним центровым Омером Юртсевеном и хотел бы подписать с ним контракт. Но главный тренер афинского клуба Эргин Атаман опасается того, какое влияние это приобретение может оказать на команду.

После того как польский центровой Александр Бальцеровски покидает команду, «ПАО» хочет подписать большого игрока в пару к Матиасу Лессору.

«Мы не можем добавить туда обычного среднего игрока. Я немного обеспокоен тем, что игрок, которого мы добавим, нарушит баланс команды, потому что у нас там установилась определённая система. Я склоняюсь не делать этот трансфер в начале сезона.

Омер Юртсевен покинул НБА и был предложен нам. Омер очень хороший игрок, и он мне нравится. Думаю, он будет очень хорош в Европе», — приводит слова Атамана репортёр «Аянсспора» Озгюру Кочу.

Юртсевен подписал прошлым летом двухлетний контракт с «Ютой Джаз», но в июне его отчислили из команды и он стал свободным агентом.

В прошлом сезоне в составе «Юты» он набирал в среднем 4,6 очка и делал 4,3 подбора за игру.