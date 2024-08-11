Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адебайо — о последнем трёхочковом Стефена Карри в финале ОИ: что происходит, чёрт возьми!

Адебайо — о последнем трёхочковом Стефена Карри в финале ОИ: что происходит, чёрт возьми!
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Майами Хит» и национальной команды США Бэм Адебайо рассказал о своей реакции на последний трёхочковый бросок своего товарища по сборной Стефена Карри в финальном матче с Францией (98:87) на летних Олимпийских играх в Париже.

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Я подумал: «Что происходит, чёрт возьми!» Но потом просто вспомнил, кто это сделал», — приводит слова Бэма журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальных сетях.

В финальном матче баскетбольного турнира сборная США обыграла национальную команду Франции. Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.

За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.

Материалы по теме
«Горжусь, что привезли домой золото». Экс-президент США — о победе сборной на ОИ-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android