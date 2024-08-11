Адебайо — о последнем трёхочковом Стефена Карри в финале ОИ: что происходит, чёрт возьми!

Центровой «Майами Хит» и национальной команды США Бэм Адебайо рассказал о своей реакции на последний трёхочковый бросок своего товарища по сборной Стефена Карри в финальном матче с Францией (98:87) на летних Олимпийских играх в Париже.

«Я подумал: «Что происходит, чёрт возьми!» Но потом просто вспомнил, кто это сделал», — приводит слова Бэма журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальных сетях.

В финальном матче баскетбольного турнира сборная США обыграла национальную команду Франции. Стефен набрал 24 очка в матче, реализовав восемь трёхочковых попаданий. В концовке матча именно попадания разыгрывающего «Уорриорз» не позволили Франции догнать американцев.

За свою международную карьеру Стефен дважды становился чемпионом мира (в 2010 и 2014 годах) и в Париже завоевал свою первую олимпийскую медаль.