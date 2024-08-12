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Стало известно, сколько денег сербские баскетболисты получат за бронзу Олимпиады-2024

Стало известно, сколько денег сербские баскетболисты получат за бронзу Олимпиады-2024
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Стало известно, сколько денег сербские баскетболисты получат за завоевание бронзовых медалей на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Правительство Республики Сербия приняло решение о выплате денежной премии спортсменам, поднявшимся на пьедестал почёта на Олимпиаде-2024.

Согласно этому постановлению каждый игрок мужской баскетбольной команды получит вознаграждение в размере € 60 тыс. (7 млн сербских динаров). Такую же сумму получит главный тренер национальной команды Светислав Пешич.

Для сравнения: игроки мужской сборной Сербии по водному поло получат по € 200 тыс. за золотые медали, завоёванные ими во французской столице. Такая же сумма будет выплачена их тренеру.

На шестой для Сербии Олимпиаде спортсмены этой страны завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

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