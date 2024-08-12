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Ябуселе — о данке через Леброна: собираюсь повесить плакат с этим моментом у себя дома

Ябуселе — о данке через Леброна: собираюсь повесить плакат с этим моментом у себя дома
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Тяжёлый форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Гершон Ябуселе высказался о том, что сделал данк с фолом через лидера американской национальной команды Леброна Джеймса в финальном матче на летних Олимпийских играх в Париже с США (87:98).

Олимпийские игры (м) . Финал
10 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Франция
Окончен
87 : 98
США
Франция: Вембаньяма - 26, Ябуселе - 20, де Коло - 12, Фурнье - 8, Кулибали - 6, Батюм - 5, Лессор - 5, Стразель - 3, Гобер - 2, Нтиликина, Альбиси, Кординье
США: Карри - 24, Дюрант - 15, Букер - 15, Джеймс - 14, Эдвардс - 8, Дэвис - 8, Холидэй - 6, Эмбиид - 4, Тейтум - 2, Адебайо - 2, Уайт, Халибёртон

«Я должен был сделать этот бросок через Леброна. У меня не было другого выбора. Когда я увидел его, то сказал себе, что либо сделаю это, либо он заблокирует меня. Теперь я собираюсь повесить плакат с этим моментом у себя дома», — приводит слова Ябуселе портал Basket News.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года было представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.

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