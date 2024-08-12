Ябуселе — о данке через Леброна: собираюсь повесить плакат с этим моментом у себя дома

Тяжёлый форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Гершон Ябуселе высказался о том, что сделал данк с фолом через лидера американской национальной команды Леброна Джеймса в финальном матче на летних Олимпийских играх в Париже с США (87:98).

«Я должен был сделать этот бросок через Леброна. У меня не было другого выбора. Когда я увидел его, то сказал себе, что либо сделаю это, либо он заблокирует меня. Теперь я собираюсь повесить плакат с этим моментом у себя дома», — приводит слова Ябуселе портал Basket News.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года было представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг.