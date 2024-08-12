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Макрон отреагировал на поражение женской сборной Франции в матче с США на ОИ-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение женской сборной Франции в финальном матче с США на Олимпийских играх в Париже. Матч завершился со счётом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23) в пользу американских баскетболисток.

«Какая игра! Всё было возможно. Один сантиметр, одна секунда… Прекрасно, синие. Спасибо», – написал Макрон на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сборная США завоевала золото Олимпиады-2024, француженки получат серебро, а национальная команда Австралии — бронзу.

Сборная США выиграла медальный зачёт Олимпиады-2024. На счету американцев 127 медалей (40 золотых, 44 серебряные, 43 бронзовые). Второе место в медальном зачёте заняли спортсмены из Китая — 91 медаль (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовые). Третье — у Японии (45 медалей: 20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых).

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