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Новицки объяснил, за счёт чего «Даллас» победил «Майами» в финале НБА — 2011

Новицки объяснил, за счёт чего «Даллас» победил «Майами» в финале НБА — 2011
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Экс-игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки вспомнил финал Национальной баскетбольной ассоциации, в котором его команда встречалась с «Майами Хит», за который выступали Дуэйн Уэйд, Леброн Джеймс и Крис Бош. Победу в серии со счётом 4-2 одержал «Даллас».

«Я всегда говорю, что нам немного повезло. Это был их первый год. Они только собрались вместе. Они ещё не были до конца уверены. Возьмёт ли на себя управление Леброн? Будет ли это Уэйд или Бош? Думаю, они немного поработали над тем, как правильно распределять эти роли, и после этого начали побеждать. Они выиграли два чемпионства, четыре раза подряд выходили в финал. Нам немного повезло, что мы застали их врасплох, прежде чем они действительно во всём разобрались», — сказал Новицки на канале Thanalysis Show в YouTube.

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