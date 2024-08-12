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Никола Йокич приехал на скачки вскоре после бронзы на ОИ-2024

Никола Йокич приехал на скачки вскоре после бронзы на ОИ-2024
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Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии Никола Йокич был замечен на ипподроме у себя на родине, где он наблюдал за скачками. Это случилось вскоре после того, как сборная Сербии завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже.

Никола Йокич приехал на скачки вскоре после бронзы на ОИ-2024:

Напомним, в матче за бронзовые медали на Олимпиаде 2024 года сборная Сербии встречалась с национальной командой Германии. Матч проходил 10 августа и завершился победой сербов со счётом 93:83.

Йокич стал самым результативным игроком в составе обеих команд, оформив трипл-дабл из 19 очков, 12 подборов и 11 передач. Примечательно, что Никола стал четвёртым игроком в истории баскетбольной Олимпиады, кому за матч удалось оформить трипл-дабл.

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